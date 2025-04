BOBBIO: STAGIONE INVERNALE POSITIVA (NONOSTANTE IL TEMPO AVVERSO)

BARZIO – “La stagione invernale è stata eccezionalmente positiva, nonostante le sfide meteorologiche incontrate. Abbiamo confermato i record della stagione 2023/24 nonostante il clima avverso, con sole sporadiche eccezioni di bel tempo dalla meta di gennaio fino alla fine di marzo”. Sono le parole di Massimo Fossati, amministratore di ITB Spa , che fa il bilancio della stagione invernale 2024/25 ai Piani di Bobbio.

“Questo andamento meteorologico ha influenzato il trend delle presenze nel lungo termine – continua Fossati – Nonostante ciò, la stagione è stata un successo. Le piste sono rimaste aperte dal 6 dicembre al 6 aprile, per un totale di 116 giorni (escludendo il giorno di Natale e due giorni di chiusura a causa del vento). Abbiamo registrato oltre 400mila prime presenze sui nostri impianti, del tutto in linea rispetto all’anno precedente, con interventi di soccorso effettuati circa 500 volte, sebbene nessuno sia stato di particolare gravità”.

“In proposito, registriamo inoltre una significativa riduzione degli incidenti sulle nostre piste – che premia lo sforzo che stiamo compiendo per rendere la pratica dello sci sempre più sicura. Ci auguriamo di proporre una esperienza sulla neve sempre più accattivante anche per la prossima stagione. L’appuntamento è per l’apertura estiva del 31 maggio prossimo“, conclude Fossati.

