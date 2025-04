VALSASSINA – Nuova puntata della rubrica di VN dedicata al mondo degli animali – in particolare (ma non solo) quelli che ci sono più vicini e fanno proprio parte delle nostre famiglie. RACCONTI BESTIALI è uno spazio quindicinale che ogni due settimane ci accompagna alla scoperta dei nostri amati cani, gatti e altre creature da comprendere per apprezzarle al meglio. A cura delle veterinarie Rosa Gorio ed Elisabetta Mariani.

RACCONTI BESTIALI – Patentino per proprietari di cani: perché e a cosa serve

Da ormai qualche anno avrete sentito parlare del “patentino per cani”, dicitura forse un po’ troppo tecnica in quanto il cane non è una macchina, ma è il risultato di una elaborazione congiunta tra Ministero e Regioni per rendere i proprietari di cani più consapevoli della loro comunicazione e del loro benessere.

Potresti trovarti nella situazione di dover ottenere un patentino per cani per diverse ragioni: in primo luogo, alcuni siti richiedono per legge ai proprietari di cani di conseguire questa certificazione, come misura precauzionale per garantire la sicurezza pubblica e il benessere degli animali. Inoltre, il patentino dimostra il tuo impegno e la tua consapevolezza delle responsabilità connesse alla proprietà di un cane, aiutando a promuovere un ambiente sicuro e rispettoso per gli animali e le persone, infine potresti aver ricevuto un’ordinanza perché il tuo cane ha morso/ucciso/danneggiato persone o animali quindi la frequenza a queste serate per te è obbligatoria.

Per ottenere il patentino per cani, il primo passo è frequentare un corso di formazione approvato dalla Regione Lombardia, che in questo è stata pioniera e in collaborazione con le ATS provinciali si è mostrata all’avanguardia nel proporre nei vari distretti le serate che compongono questo percorso. Durante questo corso, ci sarà un’infarinatura sul comportamento del cane e sui “misunderstanding” tra umano e cane, sui bisogni del cane nelle varie età evolutive e sul riconoscimento delle emozioni. Nella prima serata un veterinario ATS illustra le leggi locali riguardanti i cani e sulla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le statistiche delle aggressioni e le percentuali delle ordinanze. Una volta completato il corso, dovrai affrontare un esame, che potrebbe includere una parte teorica riguardante le leggi e i regolamenti locali. Se superi l’esame con successo, riceverai la certificazione del patentino per cani. È importante tenere presente che potrebbe essere necessario rinnovare periodicamente questa certificazione, quindi assicurati di essere aggiornato sui requisiti di aggiornamento della tua regione.

Ottenere il patentino per cani può offrire vantaggi tangibili oltre alla conformità legale. Ad esempio, molte strutture come hotel, parchi e spiagge per cani possono richiedere la presentazione del patentino come requisito per l’ammissione. Possedere questa certificazione può quindi aprire nuove opportunità per te e il tuo cane, consentendovi di accedere a una più ampia gamma di servizi e strutture dog-friendly. Inoltre, dimostrare la tua competenza nella comprensione del linguaggio del cane e nella sua gestione e può aumentare la fiducia degli altri proprietari di animali e della comunità nel complesso, favorendo interazioni positive e una cultura di responsabilità condivisa nei confronti degli animali domestici.

Accedere ad un patentino dimostra quanto ci teniate a conoscere il vostro cane e ad assicurargli il massimo del benessere, in quanto la responsabilità di adottare porta in sé anche tutta una serie di responsabilità che non devono essere sottovalutate, in più potreste trovare docenti brave, preparate e simpatiche come me e Rosa! Quindi forza! Al via le iscrizioni!

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Presentazione delle nostre professionalità

Eccoci qui! Come quando si entra in una casa nuova sono d’obbligo le presentazioni: siamo le dottoresse Rosa Gorio, medico veterinario esperto in comportamento ed Elisabetta Mariani, biologa con indirizzo fisiologico etologico.

Entrambe siamo educatori cinofili con approccio cognitivo zooantropologico e ci occupiamo prevalentemente di cani, ma non solo.

Questa rubrica vuole raccontarvi delle curiosità sul mondo dell’animalità, ma anche sfatare miti e false credenze sulle creature grandi e piccole che popolano il nostro mondo, in particolare il nostro territorio valsassinese.

Non siamo “autoctone”, ma abbiamo scelto di vivere in Valsassina con le nostre famiglie, quindi ci perdonerete se parliamo di questo territorio come anche un po’ nostro: questa valle ci ha adottato e fatto sentire parte di questa comunità. La nostra formazione parte dall’Università perché entrambe abbiamo scelto delle facoltà che hanno come obiettivo lo studio del mondo animale e del suo benessere, pertanto il nostro percorso si è sempre arricchito di stages e specializzazioni che ci hanno portato ad avviare delle professioni con questi tipi di indirizzo.

Siamo unite, oltre che da un’amicizia decennale, anche dalla passione per la pedagogia, l’etologia e la comunicazione nel mondo animale. Il nostro approccio si differenzia dal metodo addestrativo in quanto tiene conto del mondo sistemico e del gruppo sociale a cui appartiene quell’animale, quindi per noi le modalità di intervento sono di carattere multidisciplinare.

Ci piace sognare e, in collaborazione con ATS Monza Brianza, abbiamo avviato delle serate per il conseguimento del “patentino per proprietari di cani” in modo da fornire più informazioni possibili, sostenute da persone qualificate, per fare cultura in ambito cinofilo, ma non solo. Grazie a questa opportunità, potremo arrivare a più persone e fare conoscere questo mondo e questo approccio che caratterizza le nostre professionalità e il nostro sguardo sul mondo.

Vi aspettiamo!

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Biologa e Formatrice

Istruttrice cinofila

con approccio CZ

Dr.ssa Rosa Gorio

Medico Veterinario esperto in comportamento

Educatore cinofilo con approccio CZ

