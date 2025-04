TRIAL, MONDIALE OUTDOOR: GRATTAROLA APPENA FUORI DAL PODIO IN SPAGNA

BENHAVIS (SPA) – Prima tappa del Mondiale Outdoor di trial stagione 2025 a Benhavis, nella regione spagnola dell’Andalusia; l’appuntamento iberico si è tenuto con il nuovo format, che prevede due gare il sabato e due la domenica.

Tre quarti e un quinto posto, con un podio sfiorato: un grande inizio di stagione per Matteo Grattarola, per il suo mister Angelo Colombo e per il team Beta.

Il prossimo weekend appuntamento in Portogallo, a Viana do Castelo, dove il campione di Margno dovrà dare il meglio di sé.

