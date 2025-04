AUTISMO, IN 400 A COLICO CON ‘ILLUMINA DI BLU VALSASSINA’

COLICO – A Colico un pomeriggio speciale, ricco di incontri, sorrisi e partecipazione in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo organizzata da Illumina di Blu Valsassina in collaborazione con altre associazioni. Più di 400 persone hanno scelto di condividere con l’evento e reso possibile questa giornata.

Il progetto rientra nell’ambito della DGR 7504/2022 “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” e della Legge n.69 del 21/05/2021 di Regione Lombardia, capofila Impresa Sociale Girasole, in …

> AMPIO SERVIZIO SU LARIO NEWS