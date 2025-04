TRANSITO STRADE AGROSILVOPASTORALI A PASTURO, CAMBIANO LE REGOLE

PASTURO – Con delibera del consiglio comunale n. 13 del 02-03-2011 il municipio di Pasturo ha provveduto ad approvare le modifiche al regolamento che disciplina il transito veicolare lungo le strade agrosilvopastorali Pasturo-Alpe di Cova e Pasturo-Pra Sparone-Canto-Tevena.

I moduli di domanda possono essere inoltrati anche tramite e-mail, accompagnati sempre dalla copia del documento d’identità in corso di validità all’indirizzo polizialocale@comune.pasturo.lc.it . Per info 0341.919705, interno 216.

Il Comune avvisa che è possibile pagare il permesso per il transito sulle strade agrosilvopastorali (annuale o giornaliero), attraverso il canale pagoPA raggiungibile al link https://pagopa.lc-card.it/enti/pasturo/servizi/80?v=1&a=1

Per il permesso giornaliero/settimanale bisogna effettuare il versamento di 15 € per i non residenti e 10 € per i residenti con apposito Pagopa o bollettino, con comunicazione via mail dell’avvenuto pagamento ed esposizione sul parabrezza dell’auto della ricevuta di avvenuto pagamento.

RedPas