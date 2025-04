IL CORTENOVA PERDE 0-2 CON L’AUDACE OSNAGO. PLAYOFF ADDIO (CON ONORE)

CORTENOVA – Fine dei sogni per il Cortenova in Seconda categoria nello scontro diretto per i playoff con l’Audace Osnago.

Match equilibrato fin dai primi minuti, con un buon ritmo in campo e gran pubblico sulla tribuna del ‘Todeschini’. Osnago in rete al 20’, ma l’arbitro annulla per un fallo su Codega, atterrato irregolarmente al limite dell’area.

Alla mezz’ora contropiede veloce dell’Osnago, la palla arriva a Riva che calcia dal limite dell’area piccola trovando la grande risposta di Codega. Passano dieci minuti ed ecco il più classico “gol sbagliato, gol subito”: Caverio calcia dal limite dell’area e un difensore salva sulla linea di porta a portiere battuto, sul contropiede seguente Riva si trova la palla sui piedi nell’area e, con un pallonetto, batte la difesa gialloblu. Zero a uno.

Cortenova subito aggressivo nella ripresa. Ci prova Bellati con un tiro dalla distanza, che si spegne non lontano dal palo. Al 52’ guizzo di Di Franco sulla sinistra, tiro largo. Al 60’ ci riprova Caverio, il cui sinistro termina alto. A dieci dal termine il 7 avversario calcia a botta sicura, ma Pomi in scivolata respinge la sfera destinata alla rete. Poco dopo, presa facile di Codega sul colpo di testa di 18.

All’85’ tiro da lontanissimo di Ripamonti che, complice una deviazione, sfiora l’incrocio.

Dal corner Diakhate colpisce perfettamente ma la palla viene respinta ancora una volta dal palo. In pieno recupero lancio perfetto di Ripamonti per Gianola, che con la testa la spedisce centralmente tra le braccia del portiere. Le speranze si spengono al 93’: zuccata di Diakhate e terzo salvataggio sulla linea della difesa osnaghese. E così come nel primo tempo, sul rinvio dal fondo del portiere Riva scappa e batte Codega per la seconda volta, chiudendo la gara.

Termina 2-0, un risultato che infrange le speranze del Cortenova e mette fine alla grande rimonta per i playoff del girone di ritorno dei valsassinesi.

RedSpo