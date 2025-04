“MUSICALMENTE PER LILIANA”: CONCERTO DI PRIMAVERA A BARZIO

BARZIO – Nella cornice del Museo La Fornace a Barzio , un concerto di musica classica ha dato il via sabato 12 aprile all’attività dell’Associazione Lilli Bergamini OdV di Primaluna. Erano molti coloro che hanno partecipato a ‘MusicalMente … per Liliana. Concerto di primavera‘. Tra loro amici di una vita, alcuni di lunga data, altri appassionati del genere ma, soprattutto, tante persone che hanno conosciuto e apprezzato le doti umane e professionali di Liliana Bergamini.

Una donna piena di interessi e di idee, che ha fondato e costruito con il marito un’azienda agricola di successo, che ha contribuito a fondare l’Associazione Donne in campo e il Consorzio agricolo e agrituristico lecchese Terrealte, un’organizzazione di imprese mirata a promuovere lo sviluppo dell’agricoltura lecchese, a condividere la promozione del territorio e dei prodotti che nascono nelle nostre valli e sulle colline lecchesi. Chi ha conosciuto Liliana ha incontrato anche una persona che ha partecipato alla vita culturale e religiosa della sua comunità, ha promosso iniziative di adozione e di affido, con una sensibilità non comune verso l’educazione e, inevitabilmente, i giovani e il loro futuro.

Per Lilli, che se n’è andata troppo presto mentre lavorava per rendere più bella la valle, hanno suonato in varie formazioni (violino solo, pianoforte a quattro mani, duo violino-pianoforte) e con una passione travolgente tre donne di grande talento. Le sorelle Marina e Daniela Ghigino, violinista e pianista di fama, e Anna Abbate, già docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano, che hanno presentato al pubblico un programma vasto ed emozionante, accompagnato da aneddoti sui compositori e brevi spiegazioni delle opere interpretate, dei periodi storici in cui esse sono state create, dei rapporti tra gli artisti, che hanno incantato gli spettatori che numerosi hanno riempito la sala del museo e seguito con attenzione il concerto.

“Buona, anzi buonissima la prima”, ha commentato Francesco Mazzeo, presidente dell’Associazione. “Per chi ha mancato questo appuntamento con il primo evento dell’Associazione – ha assicurato Mazzeo – presto si replicherà con nuove iniziative, nel segno di Liliana. Dal 1 al 4 maggio il Museo La Fornace ospiterà la mostra-concorso di pittura ‘Tra cuore e colori. Le donne dipingono il mondo‘. E, a seguire, per fine giugno e per tutta l’estate, è in preparazione un altro evento interessante presso il Museo del Latte di Vendrogno. Escluso che per il concerto, per le altre iniziative abbiamo voluto coinvolgere anche altre associazioni, in un lavoro a più voci, come avrebbe certamente fatto Liliana che costruiva relazioni fra le persone”.