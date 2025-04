BALLABIO – Il ballabiese Matteo Brini (nell’immagine in copertina), campione di aeromodellismo acrobatico, ha iniziato con una vittoria la nuova stagione di gare ad Annicco, in provincia di Cremona.

Purtroppo la partecipazione dello stesso Brini al campionato mondiale 2025 negli Stati Uniti non sarà possibile per motivi di lavoro. Ma il campione 35enne di Ballabio ha già la convocazione, per ora verbale, all’Europeo in programma …

