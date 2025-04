BMT VALSASSINA, IL TEAM SANTA CRUZ DEBUTTA NELL’ALL-ENDURO DELL’ELBA

CAPOLIVERI (LI) – Il battesimo del fuoco per il Team Santa Cruz BMT nel circuito All-Enduro è andato in scena su uno dei palcoscenici più spettacolari e impegnativi d’Italia: le alture di Lacona, Capoliveri, sull’Isola d’Elba. Una cornice mozzafiato che, nonostante le condizioni meteo estreme, ha regalato emozioni forti e adrenalina pura nel round d’apertura del Circuito Nazionale E-Enduro.

Un weekend dal sapore epico, con un format di gara completamente rinnovato: Prologo serale il sabato per definire l’ordine di partenza e poi la domenica quattro Prove Speciali da affrontare col coltello tra i denti. Inizialmente previsti oltre 1.600 metri di dislivello positivo e 40 km di adrenalina pura, ridimensionati a causa del maltempo che ha sferzato l’isola nei giorni precedenti.

Il Team Santa Cruz BMT ha risposto presente con Andrea Basile e Mattia Rovere, in sella alle Santa Cruz Vala equipaggiate con sospensioni Öhlins by Andreani. Una coppia agguerrita, nonostante le condizioni fisiche non ottimali: Andrea reduce da un inverno complicato per problemi alla schiena, Mattia ancora convalescente dopo una brutta caduta in allenamento.

Eppure, la determinazione non è mancata. Andrea Basile centra la Top 10, dimostrando grande tenacia, mentre Mattia Rovere chiude appena fuori, undicesimo, dopo due scivolate nelle prove speciali più tecniche e insidiose del tracciato elbano.

Un esordio combattuto, che mette in luce la grande competitività del binomio bici-pilota e lascia intravedere ampi margini di crescita in vista del prossimo round di campionato, in programma a Santo Stefano d’Aveto a fine maggio.

“Sono globalmente soddisfatto – ha commentato Andrea Basile -. Dopo un inverno difficile per via della schiena, rientrare e chiudere in top 10 su un tracciato così fisico è stato tutt’altro che scontato. Il feeling con la nuova bici è davvero ottimo, il lavoro fatto con Andreani sulle sospensioni ci ha permesso di spingere forte. Peccato per la rimozione delle due PS più tecniche: lì avrei potuto sfruttare al meglio le mie doti trialistiche”.

“Dopo la caduta di due settimane fa non sono riuscito a prepararmi al meglio. In gara non ho mai trovato il giusto ritmo, ho commesso troppi errori e due scivolate mi hanno fatto perdere terreno prezioso. Peccato, ma guardo avanti con grande motivazione”, le parole di Mattia Rovere.