IL CENTRO IPPICO PRIMALUNA E “LE AMAZZONI” PREMIATI A ROMA

PRIMALUNA – Lo spettacolo “Il sogno di Isabel“, ideato dal “Centro Ippico Primaluna” di Simona Nigro e “Le Amazzoni scuola di Equitazione” di Alessia Casari e realizzato in occasione della nona edizione del Valsassina Country Festival, è rientrato nei cinque finalisti del Premio Senofonte nella categoria giovani e sociale.

Nella giornata del 15 aprile alcuni cavalieri, in rappresentanza dell’intero gruppo, si sono recati a Roma per partecipare alle premiazioni. In tale occasione, lo spettacolo ha ricevuto una menzione d’onore ed il premio come miglior sceneggiatura.

La cerimonia ha visto un momento iniziale di convention dedicata ai temi strategici per lo sviluppo del settore equestre, a cui è seguita la vera e propria premiazione del Premio Senofonte, un riconoscimento dedicato alla visibilità mediatica degli artisti e degli spettacoli equestri sui media tradizionali. Il premio, nato grazie alla collaborazione con il MASAF e le associazioni di settore, mira a sottolineare l’importanza cruciale della visibilità mediatica per lo sviluppo e la crescita del settore equestre, considerando l’equitazione, non più solo come “sport” ma, come vera e propria forma d’arte.

I ringraziamenti vanno a Ivan Rota Stabelli per aver dato la possibilità ai due centri di portare “Il sogno di Isabel” al Valsassina Country Festival, alle due istruttrici che hanno guidato i ragazzi in tutto il percorso, agli allievi che, con grande impegno, si sono messi in gioco insieme ai loro cavalli. Infine, un grande ringraziamento va alla persona che è riuscita a mettere insieme le idee di tutti e a dar vita ad una sceneggiatura che ha colpito il cuore di grandi e piccoli: Chiara Peduzzi.