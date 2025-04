METEO. SOLE, NUOVA PERTURBAZIONE E TEMPERATURE IN NETTO AUMENTO

PREVISIONI METEREOLOGICHE – Tempo in veloce miglioramento sulla Lombardia con più sole già dal pomeriggio. Oggi, martedì 22, seppur in un contesto di circolazione atmosferica blandamente ciclonica, prevarrà il sole sulla pianura, mentre sui rilievi saranno probabili annuvolamenti pomeridiani con qualche acquazzone possibile su Appennino e Prealpi. Temperature in netto aumento.

Tra mercoledì 23 e giovedì 24 probabile transito di una nuova perturbazione con rovesci e temporali sparsi, prima di una nuova fase più asciutta in vista di venerdì 25 e sabato 26. Temperature nel complesso in linea o superiori alle medie del periodo.

Martedì 22 aprile

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso per velature diffuse, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti più consistenti e di tipo cumuliforme sui rilievi prealpini e appenninici. Precipitazioni: possibilità nel pomeriggio di brevi rovesci o temporali sull’Appennino e sulle Prealpi. Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 6 e 10 °C, massime tra 20 e 23 °C. Zero termico: tra 2600-2800 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili, in montagna a prevalente regime di debole brezza.

Mercoledì 23 aprile

Stato del cielo: poco nuvoloso nella prima parte del giorno, a seguire annuvolamenti diffusi e consistenti, specie sui rilievi. Precipitazioni: probabili sotto forma di rovesci e temporali dal pomeriggio sui rilievi, localmente anche sulla pianura. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime intorno a 11 °C, massime intorno a 21 °C. Zero termico: a 2700 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a prevalente regime di debole brezza.

Giovedì 24 aprile

Stato del cielo: nuvolosità diffusa e localmente consistente nella prima parte del giorno, tendenza a progressive e maggiori schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni: probabili diffuse nella prima parte del giorno, anche sotto forma di rovesci e temporali. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. Zero termico: intorno a 2400 metri. Venti: diffusamente settentrionali, moderati o forti su Alpi e Prealpi.

Fonte: ARPA Lombardia