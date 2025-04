OPEN DAY SALA GALBIATE PER I NATI 2018-2020 AL CENTRO TECNICO CALCIO LECCO

GALBIATE – L’Open Day dedicato ai bambini nati dal 2018 e 2020 che abbiano compiuto 5 anni dell’ ASD Sala Galbiate 1974 è un’opportunità per conoscere meglio il club e le sue attività. L’evento è coordinato dai tecnici della Calcio Lecco 1912 e si svolge sui campi di Villa Vergano (2018) e di Sala al Barro con istruttori qualificati. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

-Copia Fotocopia visita medica (per chi ha compiuto 6 anni)

Open day valido per tutti/e i/le bambini/e non tesserati FIGC per la stagione 2024/2025.