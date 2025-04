LE DONNE DIPINGONO IL MONDO, MOSTRA DELL’ASSOCIAZIONE ‘LILIANA BERGAMINI’

BARZIO – Da giovedì 1 a domenica 4 maggio, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30, al Museo La Fornace di Barzio sarà possibile visitare la mostra-concorso di pittura “Tra cuore e colori: le donne dipingono il mondo”. L’evento, dedicato alle donne appassionate di pittura e disegno, è organizzato dall’associazione Liliana Bergamini OdV e vuole celebrare la creatività femminile e la maternità.

La manifestazione è arricchita dalla partecipazione della LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori e da ALFA – Associazione lecchese famiglie affidatarie, e gode del patrocinio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. L’idea di questa mostra è nata durante un corso di pittura frequentato da donne, e rappresenta un’occasione per onorare la memoria di Liliana Bergamini, una figura di riferimento per il nostro territorio. L’evento, ispirandosi a Liliana, offre spunti di riflessione sulla prevenzione oncologica e sull’importanza di partecipare attivamente alla vita sociale.

La mostra presenta opere di 38 artiste provenienti da diversi comuni della provincia e dalla Lombardia, con un totale di 124 opere realizzate con tecniche varie. Tra le artiste si segnala la presenza di Elisa, giovanissima pittrice che esordisce con questa mostra. Durante la giornata di apertura, interverranno i rappresentanti delle associazioni coinvolte e il critico d’Arte Fabio Durante. La commissione di esperti che valuterà le opere esposte è composta da Manuela Sabatini, Raffaella Lamberti, Fabio Durante e Gianfranco Combi.

Il pomeriggio di venerdì 2 maggio sarà dedicato all’attività di ALFA, per sottolineare il messaggio che “Se ognuno di noi fa qualcosa, insieme possiamo fare molto”. Liliana ha avuto un ruolo attivo in ALFA, contribuendo a progetti di adozione e di affido. Per tutta la durata dell’evento la LILT Associazione Provinciale di Lecco sarà presente alla Fornace per sensibilizzare i visitatori sulla cultura della prevenzione oncologica. Sabato 3 maggio, il pomeriggio vedrà la partecipazione del presidente della LILT di Lecco, Paolo Ripamonti, e di Celestina Manzoni, medico volontario LILT di Primaluna, che presenteranno le attività dell’associazione a supporto della prevenzione su tutto il territorio provinciale. Domenica 4 maggio, alle 16, si terrà la premiazione delle partecipanti alla mostra-concorso.

L’associazione Liliana Bergamini è stata fondata per continuare le iniziative che Liliana ha ispirato e realizzato durante la sua vita, caratterizzata da un forte valore umano e da una spiccata capacità organizzativa. Ha operato in vari ambiti, dall’agricoltura all’associazionismo e al sociale, contribuendo a progetti significativi per la comunità. La mostra è a ingresso libero.