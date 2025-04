BMX GARLATE: A ZOLDER MARCO RADAELLI DUE VOLTE IN SEMIFINALE

ZOLDER (BELGIO) – Un fine settimana all’insegna dello sport, della competizione e della crescita personale per i cinque rider della BMX Garlate , impegnati nella suggestiva cornice del circuito belga di Zolder, teatro della terza e quarta prova del circuito UEC di BMX. Quasi 1800 atleti da tutta Europa hanno preso parte a questa due giorni spettacolare, regalando emozioni e grande spettacolo su due ruote.

A rappresentare i colori del team garlatese c’erano Martino Caslini, Davide Cattaneo, Gabriele Cattaneo, Alex Gilardi e Marco Radaelli, tutti protagonisti in una sfida di altissimo livello tecnico. Per gli Allievi Gilardi, Caslini e Davide Cattaneo, il fine settimana non è stato tra i più fortunati: in entrambe le giornate di gara i tre atleti si sono fermati ai sedicesimi di finale. Ma se il risultato può lasciare l’amaro in bocca, l’esperienza accumulata in un contesto internazionale così competitivo rappresenta un tassello fondamentale per il loro percorso di crescita, sia sportivo che personale.