PRIMALUNA, CACCIA ALLO “ZOZZONE” SCATTATA DA UNA FOTOSEGNALAZIONE

PRIMALUNA – Le stesse immagini sono arrivate alla nostra redazione a all’amministrazione comunale di Primaluna.

Noi le pubblichiamo in questa pagina, per mostrare ancora una volta l’inciviltà di chi scambia l’ambiente per la propria, personalissima “discarica” (ovviamente abusiva), il municipio del Centro Valle dal canto suo ha attivato il personale – che ha recuperato i sacchi gettati dal ponte della Troggia sulla ciclabile e ispezionato il contenuto.

“Lo prenderemo” assicurano dal Comune, anche perché pare che il soggetto in questione lo faccia pure di proposito, come una sorta di “sfregio”.

“Nel giro di poco tempo non è la prima volta che accade – dice la vicesindaca Claudia Paroli -. Il problema è che si sposta sul lungo Pioverna, a scaricare i suoi rifiuti. Una volta lì, una volta a qualche decina di metri… Rifiuti comunque riconducibili alla stessa persona. Ci arriveremo”.

RedAmb