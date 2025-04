25 APRILE/DA ESINO UN LIBRO SU SCHUSTER E CHIESA DI MILANO PROTAGONISTI

ESINO LARIO – Siamo giunti al 25 aprile, la data simbolo della Liberazione dal nazifascismo, che quest’anno ricorda il suo ottantesimo anniversario.

C’è un prima e un dopo in questa ricorrenza, un periodo storico che fu chiamato dall’allora Arcivescovo di Milano, il Cardinale Idelfonso Schuster oggi Beato: “gli ultimi tempi di un regime”. Un periodo che si colloca nell’ultima parte dei seicento giorni di terrore, dal settembre del 1943 all’aprile del 1945, in cui Milano e il Nord Italia vissero i tempi più terribili.

Molti fatti di quei durissimi mesi in cui il Regime si agitava negli spasimi delle sue agonie non sono del tutto conosciuti, o molti sono stati offuscati per essere dimenticati. È allora doveroso tornare a ricercare per ricordare e trasmettere la storia di chi ha costruito la storia di tutti …

