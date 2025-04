FESTA DELLA LIBERAZIONE IN ALTOPIANO CON TANTA GENTE: LE IMMAGINI

ALTOPIANO VALSASSINESE – Celebrato con una presenza maggiore rispetto agli anni scorsi l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, sia a Lecco (vedi qui il nostro articolo) sia in Valsassina.

Sull’Altopiano tanta gente alla manifestazione di Barzio con i sindaci dei quattro Comuni del territorio.

In questa pagina una carrellata di immagini significative della giornata, sotto i discorsi dei sindaci di Moggio e Cassina Valsassina.

RedAlt



MARIA GRAZIA COLOMBO – sindaca di Moggio

Oggi celebriamo il 25 aprile, una giornata di profondo significato per la nostra Italia, è la festa dell’identità italiana ritrovata e rifondata dopo il fascismo.

Ricordiamo le radici e i valori che ci rendono una nazione libera e democratica.

Il 25 aprile rappresenta la festa della libertà, della democrazia e della dignità, conquiste fragili e preziose che sono state ottenute con il sacrificio di tanti.

È il giorno in cui celebriamo la Resistenza, il coraggio di coloro che hanno lottato per un Italia libera e giusta. Ed è un dovere civile e morale trasmettere alle giovani generazioni il significato di quegli eventi, contro il rischio di ogni revisionismo o sottovalutazione.

Il frutto del 25 aprile è la nostra Costituzione, la nostra carta fondamentale che afferma la tutela dei diritti di ogni individuo e sancisce i principi di uguaglianza e solidarietà. Sono questi i valori che devono guidarci ogni giorno, nel rispetto del lavoro, della giustizia e della dignità di tutti.

Il traguardo degli 80 anni dalla Liberazione spinge verso l’impegno a preservare la memoria ma al contempo è un traguardo carico di responsabilità. Una responsabilità tanto più forte nell’attualità ancora tristemente segnata da guerre, tensioni internazionali e nazionalismi.

In questa speciale ricorrenza, invito a riflettere sull’importanza di mantenere vivi gli ideali di libertà e democrazia, sull’importanza di partecipare attivamente, attraverso il voto e altre forme di coinvolgimento alle decisioni delle questioni pubbliche, continuando a costruire una società più giusta, aperta e solidale.

Buona festa della Liberazione a tutti!

—————————————————-

MICHELE POLVARA – sindaco di Cassina Valsassina



“Buongiorno a tutti e buon 25 aprile. Prima di tutto ringrazio i sindaci presenti, la sezione di Cassina ell’associazione nazionale combattenti e reduci, la sezione Valsassina dell’Anpi, gli Alpini, la banda S. Cecilia e l’associazione Carabinieri volontari.

Oggi siamo qui per celebrare la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo e le persone che l’hanno reso possibile. Festeggiamo questo 25 aprile riflettendo sul fatto che quelle persone che ci hanno rimesso la vita, l’hanno fatto affinché noi non dovessimo più essere coraggiosi, affinché noi avessimo il diritto di non essere più coraggiosi e che ci hanno dato la possibilità di vivere liberi e in pace, una pace sempre meno scontata che dobbiamo perseguire con impegno, in ricordo e in onore di chi ha combattuto per essa In ogni modo, in Italia e nel mondo.

Come i nostri partigiani allora, ma anche come i Gino Strada, i Vittorio Arrigoni e come Papa Francesco a cui dedico un pensiero.



Chiudo dicendo:

Viva la pace

Viva la libertà

Viva l’Italia e la sua costituzione



Grazie