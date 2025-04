25 APRILE A LECCO: PARTECIPAZIONE SENZA PRECEDENTI ALLE CELEBRAZIONI

LECCO – La città capoluogo di provincia oggi ha visto manifestare migliaia di persone, a detta di molti “esperti” come non mai, da decenni. Giovani, anziani, giovanissimi, Scout di Lecco 1, 2 e 3, Anpi, Alpini, partiti e movimenti, gente comune, autorità: tutti a celebrare il 25 Aprile.

Da Largo Montenero fino a piazza Cermenati, attraversando il centro cittadino, una manifestazione sobria come richiesto visto il lutto nazionale ma no n per questo priva di emozione…

