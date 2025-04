CALCIO LECCO, VALENTE: “PROGRAMMIAMO IL FUTURO, GRAZIE AI TIFOSI”

LECCO – Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Atalanta Under 23 nella 38esima e ultima giornata di Serie C, ha parlato l’allenatore Federico Valente. Un commento al match e più in generale alla stagione appena conclusa.

Il campionato è finito. “Considerando come sono andate le cose, capisco il sollievo: ora possiamo concentrarci sulla programmazione futura. Chi è sceso in campo ha dato il massimo, ma bisogna riconoscere che gli avversari avevano una qualità superiore – dice il tecnico – Non posso che ringraziare la nostra tifoseria. Ci sono stati vicini fin dalla prima partita contro la Pro Vercelli, quando la situazione era davvero complicata. Anche oggi, nonostante la partita non avesse nulla in palio, sono venuti in tanti a sostenerci. Sono davvero eccezionali: il loro supporto è qualcosa di straordinario”.