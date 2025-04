LA SEGNALAZIONE. CORTENOVA, QUEL CARTELLO “MERITA UNA PROMOZIONE…”

CORTENOVA – “Curioso questo cartello a Cortenova. Il tempo scorre all’indietro!“. Lo segnala una famiglia in gita in questi giorni in Valsassina, inviandoci una foto-segnalazione effettivamente particolare. “Anche l’eleganza della presentazione è decisamente di alto livello: una promozione – ironizzano i nostri lettori – deve essere data all’Ufficio Competente. Ma ci sembra che detto servizio sia in condivisione anche con il Comune di Primaluna… Buona giornata!”.

L’avviso presenta due elementi quantomeno “originali”, al di là della forma: la totale assenza dei riferimenti all’ordinanza (mancano numero e data) e poi quell’aspetto quasi da fantascienza collegato ai tempi, con un inizio nel 2025 e una conclusione… l’anno scorso: