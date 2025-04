PAURA NELLA NOTTE A CORTABBIO: 24ENNE SI RIBALTA, RESTA QUASI ILLESO

PRIMALUNA – Ha dell’incredibile l’esito (fortunatamente positivo) dell’incidente stradale accaduto intorno all’una di questa notte sulla Provinciale 62 all’altezza di Cortabbio: è rimasto pressoché illeso – codice ‘verde‘ – il 24enne alla guida di un’auto che dopo aver centrato un muretto si è ribaltata, rimanendo in mezzo alla carreggiata, rovesciata.

Inizialmente c’è stata grande apprensione, poi per fortuna le condizioni del giovane ferito si sono rivelate non gravi. In ogni caso è stato accompagnato al Pronto Soccorso di Lecco dall’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina giunta da Introbio.

RedCro