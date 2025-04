SOCCORSO ALPINO, IN DUE GIORNI TRE INTERVENTI IN VALSASSINA

VALSASSINA – Tre interventi in due giorni per i tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

Il primo nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, per soccorrere un uomo di 57 anni (medico acuto) in località Contra, nel comune di Primaluna. È intervenuto l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. Nel primo pomeriggio di sabato le squadre – oltre ai tecnici era presente un sanitario del CNSAS – sono intervenute all’Alpe Züc, tra i Comuni di Casargo e Premana, per soccorrere una persona infortunata (residenza in alpeggio); sul posto anche l’elisoccorso decollato da Borgosesia (VC).

L’ultima attivazione, sempre nel pomeriggio di sabato 26 aprile, per recupero e soccorso di un alpinista 65enne infortunatosi mentre arrampicava in zona Zucco Angelone (Barzio), sulla Via “Il vampiro”; anche in questo caso, oltre ai tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone è intervenuto l’elisoccorso di Milano di AREU.