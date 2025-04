CORSA IN MONTAGNA, VALSASSINESI SUL PODIO AI CAMPIONATI REGIONALI

VALSASSINA – Nel fine settimana si sono svolti i Campionati regionali di corsa in montagna con due appuntamenti. A Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia, si sono tenute le gare per i più grandi su un percorso di 10,5 chilometri. Tra gli Juniores, Paolo Gianola di Premana ha vinto con un tempo di 48’01”, distanziando di 52″ il compaesano Moris Gianola, entrambi dell’Us Malonno. Giulio Mascheri dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha conquistato il titolo Promesse con un tempo di 50’27”, seguito da Emanuele Fazzini (Premana) in 55’49”. Tra le donne, Maria Fazzini (Premana) si è classificata seconda tra le Juniores con un tempo di 1h13’50”.

A Prosto di Piuro, in provincia di Sondrio, si sono invece assegnati i titoli Cadetti/e. Nei 3 chilometri maschili, Rayane Matrane (Cortenova) si è piazzato quarto con un tempo di 13’14”, seguito dal compagno di squadra Nicola Spano, nono in 13’38”. Nei 2,4 chilometri femminili, la migliore lecchese è stata Chiara Magni (Cortenova), dodicesima in 11’33”.

Nelle altre gare, senza titoli in palio, Caterina Ciacci (Cortenova) ha ottenuto il secondo posto tra le Allieve nei 3,7 chilometri con un tempo di 17’55”, seguita da Serena Mascheri, terza in 18’12”. Federico Orlandi (Team Pasturo) si è classificato terzo nei 4,86 chilometri Allievi con un tempo di 18’00”. Infine, tra i Ragazzi, Mirco Pellizzaro (Cortenova) è arrivato secondo e Chiara Arrigoni terza.

A questo link è possibile visionare tutte le classifiche per categoria delle gare bresciane; le classifiche delle gare svoltesi a Piuro sono consultabili a questo link.