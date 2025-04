IL CFPA CASARGO TRIONFA AL CONCORSO “DOLCI RICORDI” DI TORINO

TORINO – Il Cfpa Casargo trionfa a Torino. È un successo di prestigio quello ottenuto dagli allievi dell’istituto valsassinese, protagonisti nel capoluogo piemontese alla ventiseiesima edizione del concorso ‘Dolci ricordi’, organizzato dall’associazione Piazza dei mestieri e dal Centro di formazione professionale Immaginazione e lavoro.

Un evento che ha potuto contare sulla partecipazione di studenti provenienti da tutto il Nord Italia, in rappresentanza delle rispettive scuole alberghiere. Al termine di un’intera giornata di prove, la squadra del Cfpa Casargo ha conquistato il primo posto nel settore pasticceria, sbaragliando la concorrenza di tutti gli avversari. La giuria, composta da Livia Chiriotti (editore), Gabriele Bertolo (pasticcere del Bistrot Cannavacciuolo) e Melissa Marchetto (pasticcere azienda Delifrance) ha infatti assegnato il punteggio più alto all’apricot, il suggestivo dolce all’albicocca ideato dagli studenti del Centro di formazione valsassinese protagonisti della competizione: Melany Moraru e Leonardo Zucchi. I due allievi, iscritti alla classe quarta, hanno preso parte alla trasferta piemontese accompagnati dal loro docente, Simone Spini.

Il successo conquistato da Moraru e Zucchi giunge a brevissima distanza dal prestigioso alloro ottenuto dal Cfpa all’undicesima edizione del Concorso agroalimentare di Bormio. L’appuntamento, tenutosi mercoledì 16 aprile all’istituto Alberti, sede di Sondrio dell’Apf Valtellina, ha infatti visto la formazione del Cfpa Casargo conquistare il successo assoluto grazie a due piatti ispirati al nostro territorio: ‘L’è minga un pizzochèr’ e ‘L’agnèll tra i du vall’.

“I concorsi rappresentano un prezioso momento di crescita formativa, che consente ai ragazzi di mettere alla prova le competenze acquisite, ma anche di sviluppare capacità trasversali come la gestione delle emozioni, la comunicazione e la collaborazione. Un plauso ai ragazzi, agli chef e professori. Questi risultati sono uno stimolo nel continuare in questa attività di educazione e formazione”, ha detto il direttore del Cfpa Alan Vaninetti.

Commenta con orgoglio l’esito del concorso piemontese Francesco Maria Silverij, presidente del Consiglio di amministrazione di Apaf, ente gestore della Scuola alberghiera di Casargo: “A nome dell’intero Cda, esprimo la massima soddisfazione per questi importanti risultati, giunti a distanza di pochi giorni . Allori di questo genere, ottenuti in contesti di eccellenza, sono il simbolo dell’altissimo livello di preparazione che la nostra scuola può offrire, sia dal punto di vista umano che professionale. Un risultato frutto dell’impegno, della dedizione e della competenza che ogni giorno i docenti, gli educatori e il personale dell’istituto pongono nell’istruzione e nell’educazione dei nostri ragazzi”.

Silverij sottolinea un punto di notevole valenza: “Mi rivolgo alle famiglie del nostro territorio: se i vostri figli sono affascinati dal mondo della ristorazione, iscriveteli al Cfpa Casargo. E non solo perché la nostra scuola è perfettamente attrezzata per offrire loro una preparazione di livello assoluto, ma anche perché, una volta terminati gli studi, i nostri allievi sono richiestissimi dal mercato. Sia in ambito locale che lombardo e nazionale. I recenti successi ottenuti a Bormio e Torino dimostrano, una volta di più, il livello di competenza e professionalità raggiunto dagli studenti del Cfpa Casargo”.