GEL LAORCA. L’11 MAGGIO LA GITA IN VAL PESCIOLA

BALLABIO – Il GEL Laorca organizza una gita in Val Pesciola ai Piani di Artavaggio per domenica 11 maggio. Il ritrovo è alle 7:45 al parcheggio del negozio Brico OK a Colle di Balisio, con mezzi propri. Lì la partenza per Moggio.

Da Moggio e percorrendo il ripido “Sentiero dei Bürei”, si visiterà La Piazza, Prato Rotondo e la Casera Campelli, per arrivare infine ai Piani di Artavaggio e al Rifugio Cazzaniga.

Nel pomeriggio il ritorno a Moggio lungo il ”Sentiero del Vallone” passando per il Rifugio Casari e Pè Gross. il rientro a Lecco è previsto in serata. Il pranzo verrà servito al sacco, mentre il tempo totale di percorrenza è di 5:45 ore.

Il GEL Laorca raccomanda a tutti i soci partecipanti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un percorso escursionistico di alta montagna (consigliati bastoncini da trekking – non sono ammesse scarpe da tennis) e si rammenta che per partecipare occorre essere soci GEL.