CALCIO LECCO: 1000 EURO DI MULTA PER UNA BESTEMMIA NEL MINUTO DI SILENZIO

LECCO – Mille euro di multa alla Calcio Lecco per una bestemmia urlata da un tifoso durante il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. È questa la decisione del giudice sportivo, che ha sanzionato la società bluceleste dopo quanto accaduto sugli spalti del settore Curva Nord durante l’ ultima gara di campionato con l’Atalanta U23 . L’episodio, avvenuto in un momento di raccoglimento solenne disposto dalla FIGC, è stato udito chiaramente sia dal pubblico che dai giocatori in campo, suscitando sdegno e imbarazzo.

La frase blasfema, pronunciata da un singolo sostenitore, ha avuto conseguenze pesanti per l’intero club, colpito da una sanzione economica che, come sottolineato dal presidente Aliberti, rappresenta “un danno d’immagine e motivo di rammarico”. “Si è trattato di un gesto isolato – ha dichiarato Aliberti – ma resta una figuraccia che coinvolge tutta la società”.