BARZIO, MANUTENZIONI E DECORO GRAZIE AI VOLONTARI

BARZIO – L’Amministrazione comunale di Barzio ringrazia gli Alpini del Gruppo di Barzio impegnati nello sfalcio erba e nella pulizia del tratto di competenza della ciclabile della Valsassina. Nei giorni scorsi il capogruppo Giambattista Scandella e il volontario Natalino Arrigoni hanno reso la pista pulita e sicura per i tanti appassionati che ne usufruiranno; durante il loro lavoro hanno incontrato anche due utenti lecchesi che, di loro spontanea volontà, raccoglievano i rifiuti abbandonati ai bordi del percorso.

Il Gruppo Alpini e i volontari, coordinati dal consigliere Vittorio Canali, silenziosamente ma con grande abnegazione operano da tempo per rendere Barzio un paese migliore. Si tratta principalmente di lavori di verniciatura e manutenzione che possono non venire notati ma che sono fondamentali per il decoro del paese.

Oltre a questi, lavoro estremamente faticoso è quello portato a compimento dai volontari della parrocchia i quali, coordinati da Gianrino Riva, hanno tagliato i pini pericolanti nella pineta in località Biancolina, a monte del cimitero e della grotta della madonna di Lourdes, ripulendo il bosco in vista della primavera.

Sempre in tema di decoro pubblico, troppo spesso gli operatori comunali hanno dovuto dedicarsi al ritiro e smaltimento di sacchi e contenitori dell’immondizia, esposti con giorni di anticipo sul calendario prestabilito. Il calendario della raccolta è disponibile in forma cartacea presso gli uffici comunali, inoltre è consultabile su smartphone e tablet tramite la App comunale “Barzio Smart”, che offre un apposito servizio di notifica/promemoria, e la App ufficiale di Silea. Per i villeggianti, impossibilitati a rispettare il calendario, sono a disposizione le due casette ecologiche in località Conca Rossa.

Per l’immediato futuro l’Amministrazione di Barzio informa che l’appalto per la manutenzione delle aree verdi è in fase di definizione e partirà nelle prossime settimane. Infine ai cittadini farà piacere sapere che è stata rimessa in funzione la ruspa che da anni giaceva inutilizzata nel parco mezzi comunale e che sarà di sicuro supporto per gli operatori.