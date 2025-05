CASARGO – Essere un astrofilo significa conoscere i propri telescopi e imparare a utilizzarli al meglio. Proprio per questo motivo, gli Astrofili Valsassina organizzano un corso gratuito di astronomia di base, aperto a tutti, presso la Sala Civica del Comune di Casargo.

Per scoprire come funziona la visione notturna e quale telescopio è più adatto. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio alle 20.

Per maggiori informazioni: info@astrofilivalsassina.it