MOTOCICLISMO, DOPPIO ARGENTO PER MATTIA MUTTONI AL CIV CLASSIC

ROMA – Sabato 3 e domenica 4 maggio sono andati in scena i primi due round del Campionato Italiano Velocità Classic sul circuito di Vallelunga, alle porte di Roma. La sfida, che ha messo in pista il fascino delle moto anni ’80 e ’90, ha visto come suo protagonista il campione di Taceno Mattia Muttoni.

Nel doppio appuntamento di sabato e domenica, il valsassinese è salito sul podio entrambe le volte, con due secondi posti molto importanti.

Grande l’orgoglio del padre Arnaldo Muttoni, ex presidente del Moto Club Valsassina e papà dei due piloti Mattia e Denny, presente alle gare per sostenere il figlio nell’importante competizione.