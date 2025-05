CICLISMO, TUTTO SUL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA IN VALSASSINA IL 29 MAGGIO

VALSASSINA – Il prossimo 29 maggio la Valsassina sarà protagonista di un evento sportivo di grande richiamo: il passaggio della 18ª tappa del Giro d’Italia, una frazione di 144 km che si snoderà da Morbegno a Cesano Maderno. la corsa rosa prende il via in Albania domani, venerdì.

La tappa, breve ma intensa, attraverserà paesaggi spettacolari della Lombardia, partendo da Morbegno e seguendo la sponda orientale del Lago di Como fino a Bellano. Da qui la carovana affronterà la salita di Parlasco, classificata come Gran Premio della Montagna (GPM) di seconda categoria, per poi scendere verso Cortenova e percorrere tutta la Valsassina lungo il fondovalle, con il Colle Balisio (terza categoria) come ulteriore punto chiave.

Il percorso proseguirà verso Lecco, passando per Pescate, da dove inizierà la salita verso Ravellino e il Colle Brianza (terza categoria), prima di scendere a Santa Maria Hoè e attraversare Sirtori e Monticello Brianza, per poi dirigersi verso il traguardo di Cesano Maderno in Brianza.

L’evento rappresenta un ritorno atteso dopo anni sulle strade lecchesi e valsassinesi, richiamando appassionati di ciclismo da tutta Italia e non solo. In particolare, località come Ravellino offriranno punti di osservazione privilegiati, con strutture come il Boogie Bistrot che invitano a godere della corsa in un contesto panoramico e conviviale.

Il passaggio del Giro in Valsassina è un’occasione imperdibile per vivere l’emozione della Corsa Rosa in uno scenario naturale unico, tra salite impegnative e paesaggi lacustri, confermando il territorio lecchese come tappa fondamentale del ciclismo italiano nel 2025.

G. C.

LE PRECEDENTI TAPPE IN VALSASSINA: