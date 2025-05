SONDAGGIO VN. NAMELESS IN VALSASSINA, PER I LETTORI “È STATO UN SUCCESSO”

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interrogava i lettori di Valsassinanews riguardo un tema che ha alimentato il dibattito in valle e nel lecchese: il Nameless in Valsassina.

Il risultato della nostra consultazione ha evidenziato una larga maggioranza di favorevoli all’evento: ben il 50% dei votanti lo rivorrebbe in valle, sottolineando che “Sì, è stato un successo“; il 35%, all’opposto, afferma categoricamente “No, troppo casino“. L’11% dei votanti è rassegnato al fatto che “Tanto non tornerà mai più qui“, mentre altre opzioni hanno registrato consensi inferiori al 10%.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 15 maggio e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione su un tema che ha riguardato la cronaca recente: monopattini sulle nostre strade: cosa ne pensi?

RIVORRESTI IN VALSASSINA IL FESTIVAL 'NAMELESS'? Sì, è stato un successo (50%, 258 Voti)

No, troppo casino (35%, 183 Voti)

Tanto non tornerà mai più qui (11%, 56 Voti)

È sempre il solito magna magna (2%, 11 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 6 Voti)

Non ho idee precise in proposito (1%, 5 Voti) Totale votanti: 519

