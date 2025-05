PASTURO, SEMINARIO INGEGNERI LECCO CON VISITA ALLA NUOVA SCUOLA

PASTURO – Venerdì 9 maggio a Pasturo, l’Ordine degli Ingegneri di Lecco terrà un seminario tecnico dal titolo “Progetti virtuosi, istituzioni e comunità locali: una sinergia per il futuro“, in programma dalle 14:30 alle 18:30 presso il Cineteatro Bruno Colombo. In programma diversi interventi, tra cui quelli del sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza sul ruolo delle istituzioni nel supporto alle realtà locali, di Davide Maroni su sfide e opportunità nelle realtà locali, di Marco Cristiano Valsecchi e Mauro Viganò sull’architettura sostenibile, di Nicola Andreoletti sugli impianti meccanici ad alte prestazioni e del presidente del GSE Paolo Arrigoni sul ruolo del GSE.

A seguire, per chi fosse interessato, sarà possibile partecipare a una visita al cantiere della nuova scuola primaria “Andrea Orlandi”, attualmente in fase di realizzazione.

Per ragioni organizzative, l’ente invita a confermare la propria presenza e la partecipazione al sopralluogo al cantiere.