STAMPASI TRA LE ECCELLENZE ITALIANE DELL’E-COMMERCE – RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CERTIFICANO LA CRESCITA DEL BRAND

StampaSi, l’e-commerce italiano specializzato nella personalizzazione di gadget e abbigliamento promozionale, si è affermato come uno dei principali player del settore, distinguendosi per affidabilità, efficienza e attenzione al cliente. Una crescita costante che non è passata inosservata e che ha portato l’azienda a ricevere numerosi riconoscimenti sia in Italia e sia all’estero.

Il primo importante traguardo arriva nel 2020, quando StampaSi viene inserita tra i 500 migliori e-commerce italiani nella categoria Stampa foto e Gadget dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, uno degli enti più autorevoli in Europa per la valutazione delle performance digitali.

Nel 2022, il prestigioso quotidiano britannico Financial Times include StampaSi nella classifica FT1000 – Europe’s Fastest Growing Companies, che seleziona le 1000 aziende europee con il maggior tasso di crescita nel triennio 2017–2020. Un riconoscimento che testimonia la solidità del modello di business e la capacità dell’azienda di espandersi in un mercato competitivo.

Nel 2024, StampaSi ottiene un nuovo e significativo riconoscimento: il 5° posto nella categoria “Foto e Stampa” nella classifica Stelle dell’E-Commerce 2025 promossa da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista. L’indagine ha coinvolto oltre mille store online e circa 2000 consumatori, valutando criteri come facilità d’uso, soddisfazione generale ed efficienza del servizio.

Ma non è tutto: sempre grazie alla qualità dei servizi offerti, StampaSi è stata inserita tra le 500 eccellenze dell’e-commerce italiano stilate dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista, a conferma della reputazione conquistata nel tempo.

Il percorso di crescita si consolida con l’ingresso nella lista dei Leader della crescita 2025 redatta da Il Sole 24 Ore e Statista, che seleziona le 500 aziende italiane con la crescita di fatturato più rapida tra il 2020 e il 2023. Con un impressionante tasso annuo di crescita del 56,78%, StampaSi conferma il suo ruolo di primo piano tra le realtà imprenditoriali più dinamiche e innovative d’Italia.

Questi riconoscimenti sono la prova concreta di un impegno quotidiano orientato alla qualità del servizio, alla soddisfazione del cliente e all’eccellenza del prodotto finale. Oggi StampaSi è sinonimo di affidabilità per aziende, enti e privati che vogliono comunicare con efficacia attraverso oggetti personalizzati e abbigliamento promozionale di alto livello.

L’espansione all’estero è la nuova sfida di StampaSi. Sono già operativi siti in Germania, Francia e Svizzera che sfruttando l’esperienza maturata in Italia hanno l’obiettivo di proporre un nuovo modello di e-commerce affidabile e professionale.

