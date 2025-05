METEO. INSTABILITÀ FINO A SABATO, SOLE MA POI INIZIO SETTIMANA “BRUTTO”

PREVISIONI METEO – Una circolazione depressionaria mantiene instabilità sulla Lombardia fino alla giornata di sabato, quando il distacco di un cut-off da tale circolazione si allontana verso ovest lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica che porta tempo maggiormente stabile, anche se non saranno esclusi fenomeni convettivi che potranno concretizzarsi in rovesci, specie sulla fascia prealpina.

Il livellamento della pressione in quota però non riesce a mantenere una consistente stabilità, per cui l’inizio della prossima settimana vede comunque un inizio con cielo nuvoloso e probabilità di pioggia specie nella giornata di martedì.

Venerdì 9 maggio

Prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite nel pomeriggio e fenomeni convettivi che genereranno, specie in pianura, una nuvolosità più cumuliforme. Precipitazioni nella notte da deboli a moderate, con picchi sui settori occidentali. Durante il giorno da deboli a moderate sparse, con possibili rovesci anche temporaleschi in pianura e Prealpi. In serate residue piogge sparse ma non esclusi temporali sul bresciano. Neve dai 1700 metri. Temperature in lieve aumento. In pianura minime tra i 10 e i 13 °C, massime tra i 20 e i 22 °C.

Zero termico tra 2000 e 2300 metri, in lieve rialzo durante il pomeriggio. Venti nella notte e al mattino deboli orientali in pianura, sui rilievi deboli o molto deboli. Nel primo pomeriggio intensificazione della ventilazione da nord sui settori occidentali mentre verso sera generale attenuazione, salvo locali rinforzi associati ai rovesci.

Sabato 10 maggio