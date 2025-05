SP 67, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SUL PONTE DI PREMANA

PREMANA – Si stanno avviando alla conclusione le opere stradali dopo avere condotto interventi di consolidamento e rinforzo della struttura del ponte a scavalco del torrente Varrone a Premana, sulla Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, chiuso al transito dal 5 maggio.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 900.000 euro, finanziamento ottenuto dalla Provincia di Lecco e assegnato con risorse statali.

Si tratta di importanti interventi per assicurare la viabilità e i collegamenti per Premana e Pagnona, a dimostrazione della grande attenzione della Provincia di Lecco che opera in prevenzione e cura delle infrastrutture.