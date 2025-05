DON STEFANO COMMENTA IL VANGELO DELLA 4ª DOMENICA DI PASQUA

A molte persone interessa ancora tanto la possibilità di essere felici. In molte purtroppo il desiderio di felicità è “sparito” perché la vita ha riservato loro troppe prove, dolori, fatiche, troppa solitudine, troppe delusioni, troppi tradimenti. Credo che però tutti siamo sempre alla ricerca della gioia. Magari arriviamo tutti a pensare che la felicità l’avremo solo nella vita eterna e qui e ora possiamo solo vivere esperienze di gioia.

A Gesù interessa la nostra felicità, ci vuole regalare il suo Regno e averci accanto nell’eternità. A Gesù interessa la nostra gioia. Vuole che la nostra vita sia piena di momenti di gioia e che continuiamo grazie ad essi a sperare nella felicità eterna.

Gesù dice cose che regalano gioia.

“Rimanete nel mio amore”. Rimanete in ciò che c’è e ci sarà sempre. Non in un amore da conquistare ma in un amore regalato. È gioia certa sapersi amati con la potenza, la pienezza, la tenerezza, l’altezza, la profondità, la fedeltà dell’amore che Dio Padre ha per Gesù e che Gesù ha donato a noi.

C’è gioia quando qualcuno ci dimostra affetto amore. Se questo qualcuno è Dio…. che aggettivo ci appiccichiamo alla parola gioia per descriverla?

“Amatevi gli uni gli altri” nella reciprocità dell’amore c’è gioia. Si è nella gioia quando si riceve amore. A volte se c’è il sapore della semplicità, dell’umiltà, dello stupore nell’amore che si riceve si prova davvero una bellissima e grandissima gioia. E se si è protagonisti di gesti di affetto, di cura e di attenzione, di amore si prova tanta gioia nel viverli.

“come io vi ho amato” qui si tratta si sbilanciarsi, di scommettere sul modo di amare che ha vissuto Gesù. Lui ha scelto di vivere ciò che ha visto dell’amore del Padre e ha offerto amore a chi non lo meritava, ha perdonato, ha offerto la possibilità di rimediare e ricominciare a chi sbagliava, rinnegava, tradiva. E credo che il provare gioia in questo abbia aiutato anche lui ed è per questo che lo ha fatto diventare il suo segreto per la gioia, così vero e incontestabile da farlo diventare comandamento e testamento.

Possiamo accogliere questo suo segreto e provare a viverlo nella concretezza della vita, scommettendo su Gesù, la sua esperienza e la sua parola.

Un aiuto per un maggiore sbilanciamento del nostro cuore e della nostra libertà nel vivere il segreto della gioia di Gesù è la testimonianza che ci viene offerta da tanti amici di Gesù, di ogni età. Coppie di sposi, sacerdoti, religiosi e religiose, giovani, adolescenti e ragazzi che contagiano con la gioia che provano nell’amare. A volte capita che si gonfi il cuore di lacrime di emozione nel vedere come amano e si amano.

Tutto ciò su cui noi investiamo per ottenere attimi di gioia impallidisce, zittisce, si spegne al cospetto del colore e della musica che sprigiona la gioia che nasce dalle scelte d’amore.

Don Stefano Colombo

Casa Paolo VI – Concenedo