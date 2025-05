LIBRI: TRILOGIA POETICA PER LA VALLE E OMAGGIO AD ANTONIA POZZI

La trilogia poetica

Il primo volume della trilogia, intitolato La vita attutita: liriche pasturesi, è un omaggio diretto ad Antonia Pozzi e ai luoghi che tanto profondamente segnarono la sua esistenza e la sua poesia. Il libro, arricchito da una premessa della filologa Adele Ricciotti dell’Università di Bologna, si inserisce in un percorso che proseguirà con Alle radici del cuore e si concluderà con 1938, anno cruciale nella vicenda umana della poetessa.

Un riconoscimento speciale

Proprio La vita attutita: liriche pasturesi è stato insignito del Premio Speciale della Presidenza nell’ambito del concorso letterario “Per troppa vita che ho nel sangue – Antonia Pozzi”, che ogni anno si svolge a Pasturo, paese simbolo della poetessa4. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 giugno alle 15 al Teatro Bruno Colombo di Pasturo, alla presenza delle autorità locali e degli appassionati di poesia4.

Un romanzo tra Valsassina e Milano

Parallelamente alla trilogia poetica, Gabanizza sta lavorando a un romanzo dal titolo Cara La vita attutita: liriche pasturesi, che si sviluppa tra la Valsassina e Milano, seguendo le tracce biografiche e spirituali di Antonia Pozzi. Il romanzo, attualmente in fase di scrittura, potrebbe vedere la luce anche prima del completamento della trilogia.

Il dialogo con Antonia Pozzi

Il legame tra Gabanizza e la poetessa si esprime anche attraverso il dialogo con i suoi versi, che continuano a risuonare con forza nei luoghi valsassinesi. Come scriveva Pozzi:

“Accanto a me tu sei

una freschezza riposante d’erba

in cui vorrei affondare

perdutamente” 2

E ancora, in una delle sue poesie più evocative:

“Mi ritrovo

nell’aria che si leva

puntuale al meriggio

e volge foglie e rami

alla montagna.

Potessero così

sollevarsi

i miei pensieri un poco ogni giorno:

non credessi mai

spenti gli aneliti

nel mio cuore” 3

Questi versi, intrisi di malinconia e di un profondo legame con la natura valsassinese, sono il filo conduttore del lavoro di Gabanizza, che si propone di restituire attraverso la poesia e la narrativa la ricchezza spirituale e paesaggistica di una terra amata e cantata da Antonia Pozzi.

Un appuntamento per la poesia

L’appuntamento del 21 giugno a Pasturo sarà dunque un’occasione per celebrare non solo la memoria di Antonia Pozzi, ma anche la vitalità della poesia contemporanea che, come quella di Gabanizza, sa ancora dialogare con i grandi temi dell’anima e del paesaggio valsassinese.