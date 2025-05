A CREMENO NUOVA FERMATA DELLO SCUOLABUS IN LOCALITÀ FOLLA

CREMENO – Il Comune di Cremeno ha annunciato di aver completato i lavori per la realizzazione della fermata dello scuolabus in località Folla, utilizzato dai residenti in località Villaggio Capannine per il servizio di trasporto scolastico.

I lavori sono stati realizzati tramite il contributo dell’Agenzia di Trasporto pubblico locale Como- Lecco-Varese.

“Quest’opera è un tassello importante per l’istituzionalizzazione del percorso di trasporto scolastico nell’Altopiano”, ha commentato il primo cittadino di Cremeno Pier Luigi Invernizzi.

RedCre