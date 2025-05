LA POLIZIA LOCALE DELL’ALTOPIANO FERMA DUE AUTOMOBILISTI SENZA PATENTE

BARZIO – Due sessantenni di Cremeno alla guida senza aver mai conseguito la patente; circolavano da sempre indisturbati. Si tratta di due episodi distinti ma dalle medesime dinamiche.

Durante ordinari controlli alla viabilità la Polizia Locale associata dell’Altopiano Valsassina ha fermato due conducenti di Cremeno. In entrambi i casi i cittadini non erano in possesso di regolare licenza di guida e successive verifiche hanno permesso di appurare che entrambi non avevano mai conseguito la patente.

Se venerdì scorso, 9 maggio, il primo dei due conducenti si è mostrato collaborativo, il secondo, sabato 10, non ha rispettato l’Alt e ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, prima in auto e poi a piedi, gli agenti lo hanno fermato: oltre al guidatore senza patente, anche il veicolo era privo di assicurazione e revisione.

Ad effettuare le operazioni il comandante Andrea Piazza, il sovrintendente scelto Arpaia e l’assistente esperto Paoletti. “Questi due interventi lasciano increduli – commenta il comandante Piazza – perché il mancato rispetto di una regola basilare come il possesso della patente di guida si protraeva da decenni, tuttavia il costante e capillare presidio del territorio dimostra che sia possibile garantire la legalità”.

“Ringrazio il servizio di Polizia locale – aggiunge il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi – per l’intervento effettuato. Questi episodi di persone che circolano senza essere in regola sia per quanto riguarda la patente e i veicoli utilizzati purtroppo sono sempre più frequenti. Da mio punto di vista ci vuole tolleranza zero in quanto la sicurezza dei cittadini rispettosi delle regole viene prima di tutto!”