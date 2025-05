IL 19 E IL 26 MAGGIO IL LABORATORIO “CLICK & CHILL IN ALTA VALSASSINA”

CASARGO – Alla ricerca di uno sguardo giovane e dei giovani dell’Alta Valsassina parte a Casargo il laboratorio “Click and Chill”, promosso dall’Antenna Territoriale Giovani di Casargo e rivolto a tutti i giovani della zona. L’intenzione è quella di coinvolgere i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 24 anni in un’attività che possa raccontare il territorio e la vita dei giovani in Alta Valsassina, utilizzando una modalità di immediata potenza comunicativa ed espressiva, quale è la fotografia.

“Le giovani generazioni hanno tanto da dire – dice Riccardo Mauri, educatore della Cooperativa Sociale Sineresi e referente dell’Antenna Territoriale – e tante energie per fare. La nostra sfida è dare loro spazio perché possano esprimersi e, perché no, impegnarsi nella comunità. È molto bello, inoltre, che a guidare il gruppo sarà una giovane appassionata del territorio, che potrà sicuramente guidare il gruppo nel trovare la giusta modalità di esprimere la propria visione del nostro territorio.”

“Ritengo importante proporre un progetto che offre ai giovani dell’Alta Valsassina l’opportunità di raccontare il territorio attraverso il linguaggio della fotografia, consapevoli – prosegue Antonio Pasquini sindaco di Casargo – che dare spazio alla creatività e alla partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze sia fondamentale per costruire una comunità di cittadini viva e consapevole… Largo ai click!”.

L’attività si volgerà lunedì 19 e 26 maggio dalle 16 alle 18 alla Sala Civica del Comune di Casargo. La partecipazione è gratuita, per iscriversi è necessario compilare il form on line entro il 19 maggio cliccando qui: https://forms.office.com/e/38YfsxzTTM

L’iniziativa è finanziata dal progetto “Giovani radici…restare per crescere” della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.