PONY MORTO A CREMENO: PER I TESTIMONI “PEGGIORAMENTO IMPROVVISO”

CREMENO – Nuovi testi sulla morte del pony a Cremeno. I fatti risalgono all’agosto di due anni fa quando il pony, rimasto agonizzante sotto il sole nel giardino dell’agricoltore che lo accudiva è morto. Sarebbe morto per malnutrizione. Il proprietario I.I., 50enne di Cremeno, deve rispondere davanti al giudice Maria Chiara Arrighi di maltrattamento di animali.

Oggi sono stati sentiti altri due testi, tra cui la moglie dell’imputato, che hanno ricostruito i fatti. Durante la deposizione è emerso che il pony era in buone condizioni fino a pochi mesi prima dell’agosto 2023 e improvvisamente avrebbe perso peso. La moglie del proprietario ha raccontato che era ben tenuto, affidato a un contadino della zona che lo accudiva da anni e che, per cause ancora da chiarire, è crollato in pochi mesi. La vicenda aveva destato in Valsassina grande scalpore. Il giudice sentirà nella prossima udienza altri testi.

A.Pa.

