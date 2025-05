SABATO 17 L’ASILO NIDO DI CASSINA SI PRESENTA

CASSINA VALSASSINA – Sabato 17 maggio, dalle 10:30 alle 12, la scuola dell’infanzia S. Giovanni Evangelista di Cassina Valsassina (via E. De Amicis, 7) aprirà le porte al nuovo servizio del Micro Nido “Goccia dopo goccia”, attivo dal 1º settembre prossimo. Le famiglie avranno la possibilità di visitare gli spazi della struttura, conoscere II personale educativo e ritirare i moduli di iscrizione.

“La nostra piccola scuola, ancora una volta, ha saputo unire le forze e lavorare sodo, dimostrando di essere una grande famiglia – hanno dichiarato gli organizzatori di questa nuova realtà -. “Se puoi sognarlo, puoi farlo”… questo è stato il motto che dal primo giorno ci ha spronati a non mollare mai, nemmeno di fronte alle difficoltà”.

La scuola ha voluto rivolgere “un doveroso e immenso grazie alla nostra presidente Giuliana Devizzi per la sua determinazione e per aver investito in questo suo e nostro sogno, al sindaco di Cassina Michele Polvara che in prima persona ha creduto a questo progetto anche in veste di papà, al nostro segretario Samuele Viganò che con la sua grande competenza ha saputo gestire la parte amministrativa.

Non possiamo dimenticare i numerosi volontari che hanno collaborato giorno dopo giorno uniti da un obiettivo comune: offrire alle famiglie un servizio migliore”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la mail asilocassina@gmail.com o chiamare il numero 0341/998566.