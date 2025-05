ALLA MADONNA DEI CROTTI COL VESCOVO LA PROFESSIONE DI FEDE DELLA VALLE

CORTENOVA – È stato uno dei momenti più intensi della messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini alla rinnovata cappella della Madonna dei Crotti.

Presenti un centinaio di preadolescenti di terza media provenienti da tutte le Comunità/Unità Pastorali della Valsassina che hanno potuto fare la Professione di Fede.

“Era bello farla con lui, come segno di appartenenza alla Chiesa e di unità del nostro Decanato” ha detto don William Abbruzzese – il prevosto di Primaluna e parroco di Cortenova.

Nella sua breve ma decisa omelia, Delpini ha raccontato come la vita sia simile a un ingranaggio che ci consuma e ci fa correre senza sosta. Ogni tanto occorre fermarsi per riflettere e pregare. Rivolto ai ragazzi l’Arcivescovo ha citato un passo del Vangelo di Giovanni che riporta come molti discepoli abbandonarono Gesù dopo che disse che coloro che non avrebbero mangiato il suo corpo e bevuto il suo sangue non avrebbero avuto la vita eterna. Gesù chiese ai dodici apostoli se volevano andarsene anche loro e Pietro rispose: “Signore, da chi andremo? […]”.

Quindi i giovanissimi hanno rinnovato le loro promesse battesimali, con grande entusiasmo, restando un po’ perplessi all’invito di don William e dell’Arcivescovo a entrare in seminario senza avere paura, perché la Chiesa ha bisogno di tante nuove vocazioni.

RedRel

La Professione di Fede nella tradizione cattolica è un atto solenne con cui un fedele dichiara pubblicamente la propria adesione ai principi fondamentali della fede cristiana. Essa è spesso associata a momenti significativi della vita religiosa, come il Battesimo, la Confermazione o l’assunzione di un incarico ecclesiastico.

–

SU VN LEGGI ANCHE: