SONDAGGIO VN: MONOPATTINI SULLE STRADE, LETTORI CONTRARI

VALSASSINA – Si è appena concluso il sondaggio promosso da Valsassinanews sul tema molto dibattuto della micromobilità elettrica in valle, con particolare attenzione ai monopattini sulle nostre strade. Il quesito posto ai lettori era semplice ma incisivo: “Monopattini sulle nostre strade: cosa ne pensi?”

Un tema caldo e controverso

Negli ultimi tempi la presenza dei monopattini elettrici in Valsassina è cresciuta notevolmente, portando con sé non poche discussioni. Le normative aggiornate lo scorso anno – che impongono casco, giubbotto catarifrangente e indicatori luminosi – sono spesso disattese da molti utenti, e non sono mancati episodi di infrazioni e comportamenti pericolosi, come segnalato recentemente anche a Ballabio.

I risultati del sondaggio

La consultazione, che ha raccolto un totale di oltre 300 voti, ha mostrato un’opinione piuttosto netta e critica da parte della comunità: 45% i “Contrari in assoluto“, per un terzo del campione “Vanno vietati sulle strade principali“.

La maggioranza dei votanti dunque si mostra decisamente contraria o per un divieto dei monopattini almeno sulle strade maggiori, evidenziando una diffusa preoccupazione per la sicurezza e la convivenza con gli altri mezzi di trasporto. Solo una minoranza (15%) ritiene che il problema principale sia il comportamento degli utenti, auspicando un uso responsabile più che un divieto.

Conclusioni

Il sondaggio di Valsassinanews conferma che il tema dei monopattini elettrici in Valsassina è sentito e genera opinioni fortemente divise, con una prevalenza di posizioni che chiedono regole più stringenti o addirittura un divieto. Sarà interessante seguire come evolverà il dibattito pubblico e quali provvedimenti verranno adottati dalle autorità locali per garantire sicurezza e convivenza sulle nostre strade.

