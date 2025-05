LA CITTÀ ABBRACCIA LA CALCIO LECCO: FESTA AL RIGAMONTI-CEPPI

LECCO – Un pomeriggio di entusiasmo e colori blucelesti ha animato ieri lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, dove circa quattrocento tifosi si sono riuniti per celebrare la prima squadra e il settore giovanile. L’iniziativa, pensata per rafforzare il legame tra società, atleti e supporter, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del club e della città.

All’ingresso della tribuna – unico settore riservato agli invitati – i partecipanti sono stati accolti con un elegante gadget: una borraccia bianca in alluminio, personalizzata con il logo bluceleste. Non sono mancati nemmeno i tradizionali cappellini, distribuiti a quasi tutti i presenti, a sottolineare lo spirito di appartenenza.

Poco dopo le 17, il presidente Aniello Aliberti ha dato il via alle presentazioni, chiamando sul campo tutte le formazioni giovanili a partire dai più piccoli dell’Under 8, che hanno srotolato un lungo striscione con i simboli della società. A fare da padroni di casa, anche i giocatori della prima squadra guidati da Federico Valente, mentre Paolo Pennati, responsabile del vivaio, già pensava alla sfida decisiva dell’Under 19 contro il Mantova per la promozione in Primavera 2.