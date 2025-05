BLITZ A BALLABIO DI NGZ E FORESTALI CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

BALLABIO – Nei giorni scorsi a Ballabio, il Nucleo Guardie Zoofile di Lecco, insieme ai Carabinieri Forestali e al personale del Dipartimento Veterinario dell’ATS della Brianza, ha portato a termine un intervento per salvare alcuni animali tenuti in condizioni molto critiche e non adatte alla loro natura.

Durante l’operazione sono stati messi in sicurezza sette cavalli, quattro cani e alcuni conigli, trovati in situazioni che mettevano a rischio il loro benessere. Dopo controlli accurati sulla loro salute e sull’ambiente in cui vivevano, gli animali sono stati sequestrati e trasferiti in strutture specializzate, dove ricevono le cure necessarie per recuperare sia fisicamente che psicologicamente.