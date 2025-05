PREMANA, NUOVAMENTE PROROGATI I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SUL PONTE

PREMANA – Slitta la conclusione delle opere stradali successive agli interventi di consolidamento e rinforzo del ponte a scavalco del torrente Varrone a Premana, sulla Sp 67 ‘Alta Valsassina e Valvarrone’, chiuso al transito dal 5 maggio. Interruzione dal pk 8+800 al pk 9+000 che è stata prorogata fino alle 18:00 di venerdì 23 maggio.

Si tratta come noto di importanti interventi per assicurare la viabilità e i collegamenti per Premana e Pagnona, che hanno subito un lieve ritardo a causa del recente maltempo.

RedViab