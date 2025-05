“OPERAZIONE MATO GROSSO” A TACENO, PAGNONA E VALVARRONE

TACENO – Sabato e domenica prossimi i giovani volontari dell’ Operazione Mato Grosso saranno impegnati in una raccolta solidale nei comuni di Taceno, Pagnona e Valvarrone. L’iniziativa prevede la raccolta di ferro e rottame, vestiti usati, scarpe e altri oggetti da mercatino, con l’obiettivo di sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina.

L’Operazione Mato Grosso è un movimento educativo e missionario che coinvolge giovani e adulti in attività di volontariato per aiutare le comunità più povere del Perù, Brasile, Ecuador e Bolivia. I fondi raccolti attraverso iniziative come questa vengono destinati a progetti di assistenza primaria, educazione e formazione professionale nelle missioni.

Questa raccolta si inserisce in un più ampio contesto di iniziative di solidarietà e riciclo promosse dall’Operazione Mato Grosso, come il tradizionale mercatino del riuso “Riciclao” di Prato, che si tiene ogni anno e che permette di dare nuova vita a oggetti usati, contribuendo al contempo alla tutela ambientale e al sostegno delle missioni in America Latina.

Per informazioni e per partecipare ad altre attività di raccolta e volontariato è possibile contattare il numero 331/701.61.26, attivo anche per altre iniziative promosse dall’Operazione Mato Grosso nella zona.