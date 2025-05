EVENTI PREVISTI TRA VALSASSINA E LAGO NEL WEEK END DEL 16-18 MAGGIO 2025

Eventi sportivi e di montagna

Sono in corso i campionati regionali di corsa in montagna , che vedono la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Lombardia. Le gare si svolgono in località suggestive della Valsassina e rappresentano un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport outdoor e natura.

Il GEL Laorca organizza una gita in Val Pesciola ai Piani di Artavaggio, con ritrovo domenica mattina a Ballabio. Un’occasione per scoprire i panorami primaverili dell’altopiano e vivere una giornata all’aria aperta.

Cultura, musica e tradizioni

Proseguono le iniziative del distretto culturale “Bac – Bellano Arte Cultura”: un percorso guidato tra arte e natura a Bellano e Vendrogno , ideale per chi desidera unire la scoperta del territorio all’esperienza culturale.

A Primaluna, il gruppo alpini Cortabbio organizza una serata musicale in ricordo dell’alpino Giovanni Beri, animata dal Coro della Brigata Alpina Tridentina, che proporrà canti della tradizione alpina, popolare e religiosa.

Mercatini, sagre e prodotti tipici

A Cassina Valsassina e in diversi comuni limitrofi, continuano i mercatini e le rassegne dedicate ai prodotti locali e alle eccellenze del territorio. In particolare, ogni terza domenica del mese si svolge la manifestazione “Campagna Amica”, con degustazioni e vendita di prodotti agricoli a km zero.

In tutta la provincia di Lecco e nelle aree limitrofe si segnalano inoltre sagre, feste di paese e appuntamenti enogastronomici, ideali per scoprire i sapori della tradizione e trascorrere qualche ora in compagnia.

In sintesi

Il weekend in Valsassina si annuncia vivace e variegato, con proposte per tutti i gusti: dalle escursioni in montagna agli eventi culturali, dai mercatini ai concerti corali. Un’occasione perfetta per vivere il territorio tra natura, tradizione e convivialità.

Il meteo

Vedi le previsioni metereologiche per il fine settimana nella nostra consueta rubrica del venerdì: