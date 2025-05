IMPIANTI A FUNE, CONTRATTO DI LAVORO RINNOVATO PER 15MILA (80 IN VALLE)

MILANO – Nelle prime ore di questa mattina, venerdì 16 maggio, si è conclusa la trattativa per il rinnovo di un contratto nazionale significativo per il nostro territorio. Parliamo del CCNL degli Impianti a Fune, che si applica a tutti i dipendenti – circa 15mila – delle imprese coinvolte nelle attività di risalita destinate a trasporto pubblico di persone. Il nuovo contratto decorre dall’1 maggio 2025 e sarà valido fino al 30 aprile 2028 e riguarda anche decine di lavoratori del settore impegnati nel Lecchese – in particolare in Valsassina (quasi 100 compresi gli stagionali).

L’accordo prevede un aumento dei minimi tabellari pari a 200 euro, cifra ben superiore alla media degli aumenti degli ultimi rinnovi contrattuali. Viene poi rafforzata la conciliazione vita–lavoro attraverso l’introduzione di un giorno di permesso retributivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell’ultimo contratto e un giorno di congedo di paternità retribuito in più rispetto a quelli previsti dalla legge.

Andrea Frangiamore, segretario generale della FILT CGIL Lecco e Sondrio e unico rappresentante lombardo al tavolo di trattativa, dichiara: “Si tratta di un risultato straordinario in termini di salvaguardia del potere d’acquisto e di rapidità con la quale è stato raggiunto l’accordo, se consideriamo che il precedente contratto era scaduto da pochi giorni. Ora porteremo l’ipotesi di rinnovo nelle assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva con i lavoratori coinvolti”.

RedSind